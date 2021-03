America’s Cup, previsioni meteo. Prime due giornate favorevoli a New Zealand, poi il vento cala? (Di lunedì 8 marzo 2021) Esistono buone possibilità che il fattore Fortuna possa risultare decisivo nell’assegnazione della 36ma edizione dell’America’s Cup. E’ ormai risaputo come Luna Rossa ami il vento inferiore ai 12 nodi, mentre Emirates Team New Zealand dovrebbe esaltarsi con brezze dai 13 in su. E’ chiaro che chi troverà le condizioni predilette sarà favorito per la vittoria finale. Cosa ci aspetta nelle Prime regate della competizione? Una premessa: abbiamo consultato i portali Predict Wind e Windy.com. Ad Auckland, tuttavia, il meteo è talmente variabile che nell’arco di poche ore uno scenario può mutare completamente. Non è affatto da escludere, dunque, che le previsioni attuali vengano poi stravolte. Ad oggi le Prime quattro regate dovrebbero svolgersi con un’intensità del ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 marzo 2021) Esistono buone possibilità che il fattore Fortuna possa risultare decisivo nell’assegnazione della 36ma edizione dell’Cup. E’ ormai risaputo come Luna Rossa ami ilinferiore ai 12 nodi, mentre Emirates Team Newdovrebbe esaltarsi con brezze dai 13 in su. E’ chiaro che chi troverà le condizioni predilette sarà favorito per la vittoria finale. Cosa ci aspetta nelleregate della competizione? Una premessa: abbiamo consultato i portali Predict Wind e Windy.com. Ad Auckland, tuttavia, ilè talmente variabile che nell’arco di poche ore uno scenario può mutare completamente. Non è affatto da escludere, dunque, che leattuali vengano poi stravolte. Ad oggi lequattro regate dovrebbero svolgersi con un’intensità del ...

