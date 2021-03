America’s Cup, New Zealand punta sul fuoriclasse Peter Burling. Una leggenda della vela (Di lunedì 8 marzo 2021) Prosegue il conto alla rovescia in vista della prima regata della Finale di Coppa America tra Luna Rossa Prada Pirelli ed Emirates Team New Zealand, che scatterà ufficialmente mercoledì 10 marzo alle ore 4.00 italiane. L’equipaggio tricolore va a caccia di un’impresa storica, dopo aver vinto la Prada Cup, ma dall’altra parte il Defender può contare su una barca performante e su alcune individualità di altissimo livello. Spicca in primis la presenza di Peter Burling, timoniere dei kiwi, ritenuto uno dei velisti più forti di tutti i tempi alla luce di un palmares davvero impressionante. Classe 1990, il nativo di Tauranga ha compiuto 30 anni lo scorso 1° gennaio e vanta due record di precocità estremamente significativi: il più giovane velista ad avere vinto un oro olimpico nel 49er (trionfò a Rio 2016 ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 marzo 2021) Prosegue il conto alla rovescia in vistaprima regataFinale di Coppa America tra Luna Rossa Prada Pirelli ed Emirates Team New, che scatterà ufficialmente mercoledì 10 marzo alle ore 4.00 italiane. L’equipaggio tricolore va a caccia di un’impresa storica, dopo aver vinto la Prada Cup, ma dall’altra parte il Defender può contare su una barca performante e su alcune individualità di altissimo livello. Spicca in primis la presenza di, timoniere dei kiwi, ritenuto uno dei velisti più forti di tutti i tempi alla luce di un palmares davvero impressionante. Classe 1990, il nativo di Tauranga ha compiuto 30 anni lo scorso 1° gennaio e vanta due record di precocità estremamente significativi: il più giovane velista ad avere vinto un oro olimpico nel 49er (trionfò a Rio 2016 ...

