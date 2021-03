America’s Cup, le novità di New Zealand. Ray Davies: “Abbiamo cambiato tutto. Albero, vele, timone…” (Di lunedì 8 marzo 2021) Fervono i preparativi nella baia di Auckland, dove mercoledì 10 marzo inizierà il match race che metterà in palio la America’s Cup. Luna Rossa e Team New Zealand sono pronti per darsi battaglia, si preannuncia un confronto titanico e particolarmente agguerrito, senza esclusioni di colpi ed estremamente avvincente. Team Prada Pirelli insegue l’impresa mitologica: conquistare la Vecchia Brocca e portare in Italia, per la prima volta nella storia, il trofeo sportivo più antico del mondo. I Kiwi cercheranno di difendere la Coppa America dall’assalto degli avversari, sicuri di poter vincere senza particolari problemi, come hanno più volte fatto capire nelle ultime settimane. Mancano meno di due giorni all’inizio del confronto: chi vincerà sette regate metterà le mani sulla Coppa delle 100 Ghinee ed entrerà nella leggenda. Abbiamo detto più ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 marzo 2021) Fervono i preparativi nella baia di Auckland, dove mercoledì 10 marzo inizierà il match race che metterà in palio laCup. Luna Rossa e Team Newsono pronti per darsi battaglia, si preannuncia un confronto titanico e particolarmente agguerrito, senza esclusioni di colpi ed estremamente avvincente. Team Prada Pirelli insegue l’impresa mitologica: conquistare la Vecchia Brocca e portare in Italia, per la prima volta nella storia, il trofeo sportivo più antico del mondo. I Kiwi cercheranno di difendere la Coppa America dall’assalto degli avversari, sicuri di poter vincere senza particolari problemi, come hanno più volte fatto capire nelle ultime settimane. Mancano meno di due giorni all’inizio del confronto: chi vincerà sette regate metterà le mani sulla Coppa delle 100 Ghinee ed entrerà nella leggenda.detto più ...

Advertising

repubblica : Una nazionale in barca: l’Italia di Luna Rossa sogna a vele unificate: Domani notte le prime regate di America’s Cu… - infoitsport : Omega al tempo dell'America's Cup 2021 - lillydessi : America's Cup, previsioni meteo. Prime due giornate favorevoli a New Zealand, poi il vento cala? - OA Sport… - infoitsport : America's Cup, previsioni meteo. Prime due giornate favorevoli a New Zealand, poi il vento cala? - infoitsport : America's Cup, James Spithill: 'I Kiwi sono tra i migliori di sempre. Nel 2013 imparammo dalle sconfitte' -

Ultime Notizie dalla rete : America’s Cup App mediche mobili Mercato analisi delle tendenze chiave, delle dinamiche del settore e della crescita futura 2021-2030 - Genovagay Genova Gay