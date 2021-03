America’s Cup, l’asso nella manica di New Zealand: ‘Clouds’ Badham, il guru del meteo (Di lunedì 8 marzo 2021) E se l’asso nella manica di Emirates Team New Zealand fosse il meteorologo? Mercoledì 10 marzo inizierà finalmente la Coppa America di vela. I padroni di casa affronteranno Luna Rossa con il dichiarato intento di conquistare il trofeo per la quarta volta nella storia. Come già anticipato, cruciali saranno le condizioni di vento: gli italiani amano una brezza medio-bassa, i Kiwi sono sicuri di poter fare la differenza sopra i 13 nodi. Suzanne McFadden, corrispondente della redazione dell’America’s Cup, ha intervistato Roger Badham, guru di Emirates Team New Zealand nel campo delle previsioni meteo. Viene soprannominato “Clouds” (“nuvole”) perché ad inizio carriera, durante un’edizione della Coppa ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 marzo 2021) E sedi Emirates Team Newfosse ilrologo? Mercoledì 10 marzo inizierà finalmente la Coppa America di vela. I padroni di casa affronteranno Luna Rossa con il dichiarato intento di conquistare il trofeo per la quarta voltastoria. Come già anticipato, cruciali saranno le condizioni di vento: gli italiani amano una brezza medio-bassa, i Kiwi sono sicuri di poter fare la differenza sopra i 13 nodi. Suzanne McFadden, corrispondente della redazione dell’Cup, ha intervistato Rogerdi Emirates Team Newnel campo delle previsioni. Viene soprannominato “Clouds” (“nuvole”) perché ad inizio carriera, durante un’edizione della Coppa ...

