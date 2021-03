Ambulanti, 150 furgoni a piazza Venezia a Roma: cosa succede (Di lunedì 8 marzo 2021) Ambulanti e licenze a bando, è sfida aperta contro il campidoglio e la Raggi: tutti in protesta a piazza Venezia occupata da 150 furgoni: gli Ambulanti bloccano il centro di Roma. A scatenare un vero e proprio caso nella categoria la scelta capitolina di rimettere a bando le licenze per il commercio su suolo pubblico. Venerdì il sit in sotto il dipartimento Commercio: la categoria è sulle barricate da giorni. Ora l’ennesimo sit in, in piazza Venezia e i 150 furgoni di fronte a 20 pattuglie di Polizia Locale. “La sindaca non ci vuole in strada, dove l’ambulante lavora da sempre pagando le tasse” dicono via social i partecipanti. “E allora le nostre attività resteranno chiuse”. Una sorta di sciopero delle bancarelle ... Leggi su italiasera (Di lunedì 8 marzo 2021)e licenze a bando, è sfida aperta contro il campidoglio e la Raggi: tutti in protesta aoccupata da 150: glibloccano il centro di. A scatenare un vero e proprio caso nella categoria la scelta capitolina di rimettere a bando le licenze per il commercio su suolo pubblico. Venerdì il sit in sotto il dipartimento Commercio: la categoria è sulle barricate da giorni. Ora l’ennesimo sit in, ine i 150di fronte a 20 pattuglie di Polizia Locale. “La sindaca non ci vuole in strada, dove l’ambulante lavora da sempre pagando le tasse” dicono via social i partecipanti. “E allora le nostre attività resteranno chiuse”. Una sorta di sciopero delle bancarelle ...

Advertising

Andrea39526816 : RT @MediasetTgcom24: Roma, protesta ambulanti:150 furgoni a piazza Venezia e traffico in tilt #Roma - italiaserait : Ambulanti, 150 furgoni a piazza Venezia a Roma: cosa succede - infoitinterno : Piazza Venezia occupata da 150 furgoni: gli ambulanti bloccano il centro di Roma - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Roma, protesta ambulanti:150 furgoni a piazza Venezia e traffico in tilt #Roma - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Roma, protesta ambulanti:150 furgoni a piazza Venezia e traffico in tilt #Roma -