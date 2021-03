Altro che modello Lombardo | così il Lazio ha attuato una campagna vaccinale migliore

Leggi su tpi

(Di lunedì 8 marzo 2021) Lain Italia e in Europa è in ritardo sulla tabella di marcia. Per avere un ordine di grandezza, gli Stati Uniti finora hanno vaccinato il 27 cento della popone mentre il Vecchio Continente è fermo al 9 per cento. In Italia ci sono delle disparità anche fra regioni: se la Lombardia arranca, ilpotrebbe invece diventare un. Capiamo perché. Cosa è andato storto in Lombardia I problemi delle vaccinazioni in Lombardia sono diversi. Il primo: gli anziani inviati lontanissimo. Nei giorni scorsi il portale utilizzato per la prenotazione dei vaccini ha creato disagi, chiedendo a persone anziane di recarsi a molti km di distanza da casa, per colpa dell’algoritmo tarato sul codice di avviamento postale (che in molti comuni è recentemente cambiato) e non sull’indirizzo del ...