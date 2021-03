Almirall annuncia la pubblicazione sul New England Journal of Medicine dei dati di Fase III che dimostrano l' efficacia e la sicurezza di Klisyri® tirbanibulina

(Di lunedì 8 marzo 2021) -) è un nuovo inibitore del microtubulo, recentemente approvato dalla Food and Drug Administration (FDA) statunitense per il trattamento topico della cheratosi attinica (AK) del viso o del cuoio capelluto. Il prodotto è in corso di valutazione da parte dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA) - In un ampio programma di studi clinici,)ha dimostrato la completa remissione delle lesioni da cheratosi attinica al 57° giorno nelle aree di viso o cuoio capelluto trattate in un numero di pazienti significativamente superiore rispetto a quelli trattati con il solo veicoloi -ha dimostrato un profilo ditale che nessun paziente si è ritirato dagli studi diIII a causa di eventi avversi, né durante il ...

ha avuto in licenza tildrakizumab da Sun Pharmaceutical Industries Ltd. (Sun Pharma) nel luglio 2016. L'accordo riguarda lo sviluppo e la commercializzazione di tildrakizumab in Europa.