Allerta meteo a Roma e nel Lazio: temporali e forti raffiche di vento, le previsioni per domani (Di lunedì 8 marzo 2021) Allerta meteo nel Lazio. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un Avviso meteo che prevede sul Lazio dalla nottata di ieri, domenica 7 marzo, e per le successive 24-36 ore: precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, in particolare sui settori tirrenici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, forti raffiche di vento e locali grandinate. E’ Allerta gialla idrogeologica su tutte le zone; Allerta gialla idrogeologica per temporali sulle zone di Allerta: A (Bacini Costieri Nord), D (Bacini di Roma), F (Bacini Costieri Sud); Allerta gialla idraulica sulle zone A (Bacini ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 8 marzo 2021)nel. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un Avvisoche prevede suldalla nottata di ieri, domenica 7 marzo, e per le successive 24-36 ore: precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, in particolare sui settori tirrenici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica,die locali grandinate. E’gialla idrogeologica su tutte le zone;gialla idrogeologica persulle zone di: A (Bacini Costieri Nord), D (Bacini di), F (Bacini Costieri Sud);gialla idraulica sulle zone A (Bacini ...

