Alla ricerca delle parole perdute (Di lunedì 8 marzo 2021) A fronte di una comunicazione quotidiana che si riempe la bocca di espressioni insopportabilmente «Alla moda» (e di cui spesso ignora il significato), è bello vagabondare tra termini desueti e dimenticati. Un originale «vocabolario» li mette in fila e l'effetto è quello di euforica riscoperta di una lingua differente. La lingua che parliamo è sommaria, semplificata, disadorna, con una certa frequenza è anche ferita, alcune parole si fanno abitudini e diventano vizi. Alcune vengono dAlla lingua inglese, si impongono e hanno altalenante fortuna, come «hobby»; oppure tentano di insinuarsi nel linguaggio quotidiano, come «brunch». «Lunch» non è passato, ha resistito «pranzo»; ma poi, nelle diverse fasce sociali, si sovrappongono colazione e pranzo e pranzo e cena. Sulla prima colazione non ci sono dubbi, ma all'improvviso appare, a ... Leggi su panorama (Di lunedì 8 marzo 2021) A fronte di una comunicazione quotidiana che si riempe la bocca di espressioni insopportabilmente «moda» (e di cui spesso ignora il significato), è bello vagabondare tra termini desueti e dimenticati. Un originale «vocabolario» li mette in fila e l'effetto è quello di euforica riscoperta di una lingua differente. La lingua che parliamo è sommaria, semplificata, disadorna, con una certa frequenza è anche ferita, alcunesi fanno abitudini e diventano vizi. Alcune vengono dlingua inglese, si impongono e hanno altalenante fortuna, come «hobby»; oppure tentano di insinuarsi nel linguaggio quotidiano, come «brunch». «Lunch» non è passato, ha resistito «pranzo»; ma poi, nelle diverse fasce sociali, si sovrappongono colazione e pranzo e pranzo e cena. Sulla prima colazione non ci sono dubbi, ma all'improvviso appare, a ...

