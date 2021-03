Alena Seredova | tradita da Gigi Buffon | Il retroscena brutale

Leggi su political24

(Di lunedì 8 marzo 2021)sono stati tra i più seguiti dello show business e quando si sono lasciati è stato un duro colpo per gli amanti della coppia. Il tradimento del calciatore con Ilaria D’Amico è stato difficile da superare per la showgirl ma venirlo a sapere in quel modo cosìancora di più. Ecco come l’ha scoperto-Political24Il matrimonio conSeredona è arrivata in Italia all’età di 17 anni dalla Cecoslovacchia e con fatica ha imparato l’italiano guardando il programma televisivo ‘Porta a Porta’. L’incontro conè avvenuto nel lontano 2005 a una festa per i trent’anni di Bobo Vieri e i due dall’ora sono diventati ...