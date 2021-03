Aldo, Giovanni e Giacomo, che lavori facevano prima del successo: non indovinereste mai (Di lunedì 8 marzo 2021) Quali lavori svolgevano Aldo, Giovanni e Giacomo prima di diventare famosi? Il retroscena che pochi conoscono sul famoso trio. Torna stasera in tv su Italia 1, con il film ‘Tre uomini e una gamba’, l’amatissimo trio comico formato da Aldo, Giovanni e Giacomo. La storia di questi strepitosi artisti potrebbe essere d’esempio per tutti coloro L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 8 marzo 2021) Qualisvolgevanodi diventare famosi? Il retroscena che pochi conoscono sul famoso trio. Torna stasera in tv su Italia 1, con il film ‘Tre uomini e una gamba’, l’amatissimo trio comico formato da. La storia di questi strepitosi artisti potrebbe essere d’esempio per tutti coloro L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

TeleConsiglio : Lo sapete a memoria? Secondo me no, e non potete dimostrarlo. Meglio fare un ripasso. Vi segnalo la più strepitosa… - leao_mbb : @ildpaa Aldo giovanni e giacomo - teddylupinfk : STASERA CE ALDO GIOVANNI E GIACOMO QUINDI @scorpivsfk STASERA SI GUARDA QUELLO. - magicabionda : @lauracesaretti1 Sembra una scena del film di Aldo Giovanni e Giacomo in Puglia ?? tre uomini e una gamba - EmaPaladino : @DaliaDaliaanfo Cepu che ha donato corsi e battute a iosa ad Aldo, Giovanni e Giacomo alla fine degli anni Novanta -