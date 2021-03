Alda D'Eusanio resta in mutande? Querela devastante dopo il GfVip, il potentissimo della tv che vuole rovinarla (Di lunedì 8 marzo 2021) Adriano Aragozzini trascina Alda D'Eusanio in tribunale e le chiede 1 milione di euro “per tutti i danni subiti, e che sta ancora subendo, a causa delle gravissime falsità affermate e delle offese al proprio onore e alla propria dignità e reputazione". La giornalista, infatti, durante la sua breve permanenza al Grande Fratello Vip, fece delle pesanti affermazioni sul noto produttore musicale: “Mia Martini ne ha passate tante, ha dovuto affrontare una marea di cose. Dispiace per quello che le è successo. Che poi lei è stata distrutta da Aragozzini”. Aragozzini ha presentato denuncia-Querela "per le gravissime offese pronunciate nei suoi confronti e i fatti a lui falsamente attribuiti, riguardanti la vita della scomparsa cantante, cantautrice e musicista italiana, Mia Martini, durante la diretta del ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021) Adriano Aragozzini trascinaD'in tribunale e le chiede 1 milione di euro “per tutti i danni subiti, e che sta ancora subendo, a causa delle gravissime falsità affermate e delle offese al proprio onore e alla propria dignità e reputazione". La giornalista, infatti, durante la sua breve permanenza al Grande Fratello Vip, fece delle pesanti affermazioni sul noto produttore musicale: “Mia Martini ne ha passate tante, ha dovuto affrontare una marea di cose. Dispiace per quello che le è successo. Che poi lei è stata distrutta da Aragozzini”. Aragozzini ha presentato denuncia-"per le gravissime offese pronunciate nei suoi confronti e i fatti a lui falsamente attribuiti, riguardanti la vitascomparsa cantante, cantautrice e musicista italiana, Mia Martini, durante la diretta del ...

Advertising

giorgiashelby : qui per confermare che alda d’eusanio non doveva neanche immaginare quella porta rossa #tzvip - francescamir48 : RT @_DAGOSPIA_: ARAGOZZINI QUERELA ALDA D’EUSANIO PER LE FRASI DELLA CONDUTTRICE (DISTRUSSE MIA MARTINI) AL GF VIP E - _DAGOSPIA_ : ARAGOZZINI QUERELA ALDA D’EUSANIO PER LE FRASI DELLA CONDUTTRICE (DISTRUSSE MIA MARTINI) AL GF VIP E… - blogtivvu : “Un milione di euro”, cifra choc: Alda D’Eusanio denunciata, richiesta di risarcimento di un vip - StraNotizie : Alda D’Eusanio si è presa un’altra denuncia: “Chiesto 1 milione di euro di danni” -