Alda D'Eusanio querelata, chiesto un milione di euro di risarcimento: ecco che cosa è successo (Di lunedì 8 marzo 2021) Alda D'Eusanio si è distinta all'interno del Grande Fratello Vip per le numerose uscite verso alcuni personaggi della televisione italiana come Maria De Filippi e Laura Pausini; di quest'ultima Alda ha addirittura accusato il marito di violenza domestica ed è stata poi querelata. Le sue illazioni le sono costate la squalifica dal reality show, ma i guai giudiziari della D'Eusanio a quanto pare non sono finiti. Adriano Aragozzini, produttore discografico dell'ex patron del Festival di Sanremo, avrebbe querelato Alda D'Eusanio con l'accusa di calunnia gravissima, chiedendo pertando un risarcimento a sei zeri, cioè di 1 milione di euro. A comunicarlo è Elisabetta Calvario, la legale di Adriano Aragozzini che in ...

