Al mercato è tempo di agretti | la ricetta del pesto per pasta e bruschette

Sono gli agretti, chiamati anche barba di frate, il prodotto della settimana al mercato ortofrutticolo bergamasco. L'offerta è stabile dal punto di vista quantitativo, la qualità e la freschezza sono di prim'ordine e gli areali produttivi di riferimento si trovano nelle regioni italiane centro-meridionali. Se prima delle restrizioni anti-Covid questi ortaggi erano soprattutto appannaggio della ristorazione, adesso vengono apprezzati anche dai privati consumatori per utilizzi a livello domestico. I prezzi sono proporzionali alla tipologia di merce: stiamo parlando di un articolo di relativa nicchia, ricercato da chi conosce la referenza o da chi si lascia incuriosire vedendola dal fruttivendolo o dall'ambulante di fiducia. Dotati di svariate proprietà per la salute e il benessere dell'organismo, sono una buona fonte di fibre, sali minerali, come ...

