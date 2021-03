AIC | Calcagno | «Nuova Champions League? Processo irreversibile»

(Di lunedì 8 marzo 2021) Umberto, presidente dell’AIC, ha parlato ai microfoni di Gr Parlamento del progetto per la: le sue dichiarazioni Umberto, presidente dell’AIC, ha parlato ai microfoni di Gr Parlamento del progetto per la. «È un, perché può generare nuove risorse solo la parte apicale. Il fatto che lageneri nuove risorse è un bene per tutti, mi auguro vengano redistribuite. Laorganizzazione sarà un momento fondamentale che condizionerà un’intera generazione. Ma a noi preoccupa il problema dei calendari, perché i top player rischieranno di non poter essere utilizzati, come a noi piacerebbe, ...

Ultime Notizie dalla rete : AIC Calcagno

E' certo che la riforma dei campionati si farà ed è ottimista riguardo alla conclusione della Serie A. Umberto, vicepresidente della FIGC e presidente dell', così si è espresso a Punto Nuovo Sport Show. Sul rischio che il Covid causi lo stop del campionato, "non credo che ci sia in questo preciso ...In diretta a Punto Nuovo Sport Show , trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto, vicepresidente della FIGC e presidente dell'Umberto Calcagno, presidente dell'AIC, ha parlato ai microfoni di Gr Parlamento del progetto per la nuova Champions League: le sue dichiarazioni ...Roma, 8 mar. (Adnkronos) - "Il progetto per la nuova Champions? E' un processo irreversibile, perché solo la parte apicale del calcio può generare nuove risorse. Il fatto che la Champions in particola ...