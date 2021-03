Ai domiciliari ‘mister Cepu’ | bancarotta fraudolenta e debiti con erario per 140milioni

Leggi su dire

(Di lunedì 8 marzo 2021) ROMA – È Francesco Polidori l’imprenditore finito agli arresti domiciliari nell’ambito dell’operazione ‘Tutoring’ che vede coinvolti 6 soggetti responsabili, a vario titolo, dei reati di bancarotta fraudolenta, auto-riciclaggio e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.“Il sistema di relazioni tra le diverse società emerse, conduce infatti al controllo apicale di ‘Mister Cepu’, Francesco Polidori, per le attività pregresse in via di completa dismissione e ai figli per le attività in essere”, si legge nell’ordinanza di applicazione delle misure cautelare del gip Ezio Damizia. SEQUESTRATA SEDE UNIVERSITÀ ECAMPUS A COMO