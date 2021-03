Agnelli | “Offrire miglior competizione possibile a tifosi | o rischiamo di perderli”

Leggi su sportface

(Di lunedì 8 marzo 2021) Andrea, presidente dell’Eca, è intervenuto in videoconferenza nella 25esima assemblea dell’associazione. Il suo intervento si è concentrato sull’offerta sportiva rivolta ai. “Ci sono molte partite che sono non competitive nei campionati e questo non cattura l’interesse dei”, ha esordito. “Inon possono essere dati per scontati e noi dobbiamoloro la, altrimentidi. Dobbiamo mettere ial centro. Il sistema attuale non è fatto per imoderni”. Il presidente della Juventus conclude citando i numeri: “Le ricerche dicono che almeno un terzo di loro seguono almeno due squadre; il 10 per cento ...