Agnelli cita Draghi: «Se non agiamo rimane solo l’inganno di ciò che siamo, nell’oblio di ciò che siamo stati» (Di lunedì 8 marzo 2021) Andrea Agnelli, ha citato Mario Draghi per chiarire l’attuale situazione del mondo del calcio, durante il discorso di apertura della 25esima assemblea generale dell’Eca. «Il calcio è a un bivio, reso ancora più complicato dalla pandemia: dobbiamo agire o il rischio è di implodere. Gestiamo un grande sport, un grande business, ma fatemi citare Mario Draghi: se non agiamo, rimane solo l’inganno di ciò che siamo, nell’oblio di ciò che siamo stati e nella negazione di quello che potremmo essere. Sta a noi trovare le giuste soluzioni». La pandemia legata al Covid ha portato a galla numerosi problemi e sollevato non pochi dubbi sulla ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 8 marzo 2021) Andrea, hato Marioper chiarire l’attuale situazione del mondo del calcio, durante il discorso di apertura della 25esima assemblea generale dell’Eca. «Il calcio è a un bivio, reso ancora più complicato dalla pandemia: dobbiamo agire o il rischio è di implodere. Gestiamo un grande sport, un grande business, ma fatemire Mario: se nondi ciò chedi ciò chee nella negazione di quello che potremmo essere. Sta a noi trovare le giuste soluzioni». La pandemia legata al Covid ha portato a galla numerosi problemi e sollevato non pochi dubbi sulla ...

Advertising

Eurosport_IT : 'Ci sono molte partite che non sono competitive nei campionati europei e questo non cattura l'interesse dei tifosi'… - genovesergio76 : RT @tuttosport: #Juve, #Agnelli parla all'Eca e cita Draghi: ecco il discorso - napolista : #Agnelli cita #Draghi: «Se non agiamo rimane solo l’inganno di ciò che siamo, nell’oblio di ciò che siamo stati» -… - andrea_tortoli : RT @SCUtweet: —Se non ci muoviamo, rimarremo soli nell'illusione di quello che siamo, nell'oblio di quel che siamo stati e nella negazione… - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Agnelli: 'Il calcio è a un bivio, rischiamo di implodere. Giocatori stressati, troppe partite'. E cita #Draghi -