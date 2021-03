Agnelli | “Calcio | economia e politica sono al bivio Perdita di incassi tra i 6 | 5 e gli 8 | 5 miliardi”

(Di lunedì 8 marzo 2021) Il Presidente della Juventus e dell’ECA, intervenuto in apertura della 25^ Assemblea Generale dell’associazione che riunisce i club europei, ha affrontato il tema del futuro del, sottolineando l’impatto negativo che la pandemia ha avuto sul sistema. Queste le parole di, riportate da TMW: “La collaborazione e l’unità ci hanno consentito di completare la stagione 2019/2020 e di gestire la pandemia. Per quanto non siamo ancora al centro della crisi, siamo ancora colpiti dagli effetti della pandemia. Anzitutto, non abbiamo tifosi in quasi tutta Europa e i giocatoristressati fino al limite da un calendario molto contestato. Ladiè attorno ai 6,5/8,5in due stagioni.colpi sulle spalle dei club. Il Covid-19 ha posto delle ...

