Agguato Striscia, "Tapiro d'oro" a Zingaretti. Ma lui rifiuta: imbarazzo estremo, con Staffelli finisce male (Di lunedì 8 marzo 2021) finisce male "l'Agguato" di Striscia la notizia a Nicola Zingaretti. Il tg satirico di Canale 5, fondato e diretto da Antonio Ricci, affida a Valerio Staffelli una missione speciale: consegnare il Tapiro d'oro al segretario dimissionario del Pd. Dovrebbe filare tutto liscio, visti anche gli ottimi rapporti di Zingaretti a Mediaset, e in particolare con Barbara D'Urso. Non a caso, domenica sera, il governatore della Regione Lazio ha scelto proprio Live Non è la D'Urso come primo programma tv in cui spiegare il proprio addio alla segreteria dem. Una decisione, quella di andare dalla D'Urso, che è apparsa a molti quasi come una provocazione nei confronti dei suoi detrattori, che si erano scagliati contro Zingaretti che qualche giorno ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021)"l'" dila notizia a Nicola. Il tg satirico di Canale 5, fondato e diretto da Antonio Ricci, affida a Valeriouna missione speciale: consegnare ild'oro al segretario dimissionario del Pd. Dovrebbe filare tutto liscio, visti anche gli ottimi rapporti dia Mediaset, e in particolare con Barbara D'Urso. Non a caso, domenica sera, il governatore della Regione Lazio ha scelto proprio Live Non è la D'Urso come primo programma tv in cui spiegare il proprio addio alla segreteria dem. Una decisione, quella di andare dalla D'Urso, che è apparsa a molti quasi come una provocazione nei confronti dei suoi detrattori, che si erano scagliati controche qualche giorno ...

Advertising

fedeli_paolo : RT @danilodebiasio: Ucciso in #Congo il magistrato che indagava anche sull'agguato all'Ambasciatore #LucaAttanasio. Un motivo in più per ri… - natalinatweet : RT @danilodebiasio: Ucciso in #Congo il magistrato che indagava anche sull'agguato all'Ambasciatore #LucaAttanasio. Un motivo in più per ri… - Sinistrait_ : RT @danilodebiasio: Ucciso in #Congo il magistrato che indagava anche sull'agguato all'Ambasciatore #LucaAttanasio. Un motivo in più per ri… - ilgraficomasche : RT @danilodebiasio: Ucciso in #Congo il magistrato che indagava anche sull'agguato all'Ambasciatore #LucaAttanasio. Un motivo in più per ri… - tittimaestra : RT @danilodebiasio: Ucciso in #Congo il magistrato che indagava anche sull'agguato all'Ambasciatore #LucaAttanasio. Un motivo in più per ri… -