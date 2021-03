Agente Insigne | «Big su di lui Ma vuole la Champions con il Napoli»

(Di lunedì 8 marzo 2021) Vincenzo Pisacane,di Lorenzo, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo del futuro del capitano del: le sue dichiarazioni Vincenzo Pisacane,di Lorenzo, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo del futuro del capitano del. FUTURO – «Grandi club su? Normale che sia così, ma l’unica cosa a cui lui pensa è finire alla grande questa stagione con illacon il, sente la responsabilità da capitano. Per il rinnovo ci sarà tempo». Leggi su Calcionews24.com

Advertising

infoitsport : Napoli, Lorenzo Insigne: l'agente prende tempo sul rinnovo - ilnapolionline : Vincenzo Pisacane, Agente Fifa: 'Futuro Insigne? Fanno piacere gli interessamenti di top club' -… - Paroladeltifoso : Agente Insigne: “Rinnovo? Ci sarà tempo” - infoitsport : Agente Insigne | “Ha fatto doppietta respirando con una sola narice Gattuso? Difficile fare risultati con la squadr… - infoitsport : Insigne, l'agente: 'Interesse di grandi club? Pensa solo a finire alla grande questa stagione col Napoli. Ci sarà t… -

Ultime Notizie dalla rete : Agente Insigne

Vincenzo Pisacane,di Lorenzo, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte durante il programma ' Si gonfia la rete 'Ovviamente, prestazioni del genere, non passano inosservate: secondo quanto appreso da Calciomercato.it, da diverse settimane sia l'di, Vincenzo Pisacane, sia lo stesso club azzurro ...La stagione di Lorenzo Insigne, fino a questo punto, non può che dirsi positiva. Il campionato difficile del Napoli di Rino Gattuso non sta facendo altro che galvanizzare il folletto napoletano, autor ...Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo del futuro del capitano del Napoli: le sue dichiarazioni ...