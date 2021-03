Africa | Ghebreyesus Oms | “Kenya e Ruanda modello contro il Covid”

(Di lunedì 8 marzo 2021) ROMA – “Durante la pandemia di Covid-19 un buon numero di governi, invece di sostenere le evidenze scientifiche e le informazioni veicolate dagli esperti, ha preferito contraddirle e screditarle. Questo atteggiamento aiuta la diffusione del virus. Da qui è giunta una delle grandi lezioni di questa pandemia: il ruolo della politica è determinante per far fronte alle emergenze sanitarie e da questo punto di vista Kenya e Ruanda hanno dato un esempio virtuoso, non solo in termini di investimenti ma anche nel modo in cui hanno gestito l’emergenza“. Lo ha detto Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore dell’Organizzazione mondiale della Sanità, intervenendo alla conferenza internazionale online Africa Health Agenda international Conference (Ahaic).

Focus on Africa

'L'Africa è in fondo alla coda per i vaccini, ahimè - si legge in un articolo dell' Economist del 6 ... Il 27 gennaio il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante una conferenza ... ha aggiunto, tornando sulle disuguaglianze tra i diversi paesi nell'accesso ai vaccini. È positivo, ha commentato, che le prime forniture del Covax siano arrivate in Africa, in Costa D'Avorio. L'Oms preoccupata sulla situazione sanitaria del Brasile definendola "molto grave" ed esortando le autorità a decidere "misure ...