Afghanistan, Usa avvertono: “Rischio di una nuova offensiva dei Talebani. Sì a governo ad interim che li includa” (Di lunedì 8 marzo 2021) L’accordo di pace tra Stati Uniti e Taliban è “da rivedere” prima di pensare a un possibile ritiro delle truppe americane dall’Afghanistan. L’amministrazione Biden lo ha fatto sapere già nei giorni successivi al proprio insediamento e nelle scorse ore, secondo quanto diffuso da vari media internazionali, il nuovo Segretario di Stato, Antony Blinken, ha inviato una lettera al presidente afghano, Ashraf Ghani, e alla delegazione Taliban a Doha un piano di rilancio del processo di pace che, tra le altre cose, prevede la formazione di “un governo ad interim con la condivisione del potere tra i Talebani e i leader afghani” e un maggiore coinvolgimento dei Paesi vicini, Iran compreso, nel processo di pace. Il motivo di un’azione così decisa da parte degli Usa, con i colloqui di pace tra gli Studenti coranici e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021) L’accordo di pace tra Stati Uniti e Taliban è “da rivedere” prima di pensare a un possibile ritiro delle truppe americane dall’. L’amministrazione Biden lo ha fatto sapere già nei giorni successivi al proprio insediamento e nelle scorse ore, secondo quanto diffuso da vari media internazionali, il nuovo Segretario di Stato, Antony Blinken, ha inviato una lettera al presidente afghano, Ashraf Ghani, e alla delegazione Taliban a Doha un piano di rilancio del processo di pace che, tra le altre cose, prevede la formazione di “unadcon la condivisione del potere tra ie i leader afghani” e un maggiore coinvolgimento dei Paesi vicini, Iran compreso, nel processo di pace. Il motivo di un’azione così decisa da parte degli Usa, con i colloqui di pace tra gli Studenti coranici e ...

Advertising

fattoquotidiano : Afghanistan, Usa avvertono: “Rischio di una nuova offensiva dei Talebani. Sì a governo ad interim che li includa” - fisco24_info : Afghanistan: Blinken preme per riavvio negoziati di pace: Conferma la scadenza del 1 maggio per il ritiro delle tru… - Delo_Federico : RT @battiston_g: #Afghanistan: dopo settimane di sentito dire, commenti anonimi, viaggi, incontri pubblici e clandestini, gli Usa mettono l… - battiston_g : #Afghanistan: dopo settimane di sentito dire, commenti anonimi, viaggi, incontri pubblici e clandestini, gli Usa me… - brunab77228952 : RT @Wikileaks_Ita: #Biden 1 mese -Continua la persecuzione contro #Assange -Bombarda la #Siria -Continua guerre in #Yemen e l'#Afghanistan… -