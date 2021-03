Aeronautica | caso Schiff | domani al via processo per 8 sergenti

(Di lunedì 8 marzo 2021) Roma, 8 mar. (Adnkronos) – Si apredavanti al tribunale militare di Roma ila ottodel 70esimo Stormo dell’di Latina, rinviati a giudizio con l’accusa di lesioni personali pluriaggravate in concorso per ildenunciato dall’ex allieva ufficiale Giuliadopo il ‘battesimo del volo’. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

