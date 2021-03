Adesso anche Pepe Le Pew è sessista: per il New York Times “promuove la cultura dello stupro” (Di lunedì 8 marzo 2021) Roma, 8 mar – Il New York Times mette all’indice la puzzola dei Looney Tunes Pepe Le Pew perché “promuove la cultura dello stupro”. Che fumetti e cartoni animati non fossero destinati a venir risparmiati dalla furia iconoloclasta del politicamente corretto lo si era ampiamente capito quando la Disney era riuscita ad auto-censurarsi bollinando in rosso tre dei suoi capolavori. Dumbo, Gli Aristogatti e Peter Pan, eliminando addirittura la possibilità di visione per i minori di anni sette. La gravissima colpa dei tre cartoni animati era quella di presentare, variamente, dei contenuti definiti come ‘discriminatori’ o razzisti’. Gli episodi incriminati sono davvero surreali, ma per i cantori del politicamente corretto rappresentano senza ombra di dubbio la prova provata del ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 8 marzo 2021) Roma, 8 mar – Il Newmette all’indice la puzzola dei Looney TunesLe Pew perché “la”. Che fumetti e cartoni animati non fossero destinati a venir risparmiati dalla furia iconoloclasta del politicamente corretto lo si era ampiamente capito quando la Disney era riuscita ad auto-censurarsi bollinando in rosso tre dei suoi capolavori. Dumbo, Gli Aristogatti e Peter Pan, eliminando addirittura la possibilità di visione per i minori di anni sette. La gravissima colpa dei tre cartoni animati era quella di presentare, variamente, dei contenuti definiti come ‘discriminatori’ o razzisti’. Gli episodi incriminati sono davvero surreali, ma per i cantori del politicamente corretto rappresentano senza ombra di dubbio la prova provata del ...

Advertising

lucatelese : Giannini su Renzi: “Lui querela? Non ne capisco il motivo, mi ha chiamato alle cinque del mattino, arrabbiato: ma a… - capuanogio : Bravo Robertino, adesso “che si sa” vai a mangiare che poi comincia #Sanremo e ci devi raccontare l’ultima serata.… - borghi_claudio : @etventadv Evidentemente Giorgetti per le questioni che adesso gli servono ci si trovava bene. Non crediate che le… - TIZIANAPOESIA : @megasabgio @laura_ceruti Anche lui ha imparato ma adesso che convive divide i compiti con la sua donna e sono molt… - kscarlett22_ : RT @OnceUponATeddy: @EnfantProdige Ma io penso nessuno voglia che lei illuda Federico, anzi. Se le piace Marcello stia pure con Marcello e… -