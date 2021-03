Addio alle cheerleader per gli ex Redskins (Di lunedì 8 marzo 2021) Rivoluzione nel football americano: a Washington, dalla prossima stagione, ci sarà un dance team misto. La squadra della capitale statunitense dice Addio alle cheerleader in seguito ad uno scandalo che cambierà un’altra tradizione di questo sport. Così come oggi non sono più i Redskins, ecco un altro evento che modificherà il football. Un’altra rivoluzione per gli ex Redskins; Addio alle cheerleader Un’altra rivoluzione a Washington: pronti a dire Addio alle cheerleader già dalla prossima stagione. La squadra della capitale alcuni anni fa si chiamava Redskins, ma ha dovuto cambiare il suo nome per il politically correct. Così la squadra con tanto di pellerossa come stemma oggi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 8 marzo 2021) Rivoluzione nel football americano: a Washington, dalla prossima stagione, ci sarà un dance team misto. La squadra della capitale statunitense dicein seguito ad uno scandalo che cambierà un’altra tradizione di questo sport. Così come oggi non sono più i, ecco un altro evento che modificherà il football. Un’altra rivoluzione per gli exUn’altra rivoluzione a Washington: pronti a diregià dalla prossima stagione. La squadra della capitale alcuni anni fa si chiamava, ma ha dovuto cambiare il suo nome per il politically correct. Così la squadra con tanto di pellerossa come stemma oggi ...

