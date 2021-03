Achille Lauro accusato da Pietro Turano di fare marketing sulla comunità LGBT (Di martedì 9 marzo 2021) Achille Lauro è dichiaratamente eterosessuale ma nel corso della sua carriera televisiva e musicale si è più volte discostato da quella che è considerata mascolinità tossica, ha strizzato l’occhio al mondo LGBT+ e supportato in più occasioni proprio i diritti della comunità. E se a Pechino Express durante lo scontro con Antonella Elia si è auto-definito “una vecchia pazza” al Festival di Sanremo ha sfoggiato parrucche, tacchi, trucco e baci omoerotici. Pietro Turano, intervistato da NowMag, ha detto il suo punto di vista su Achille Lauro non mettendo tutti d’accordo, anzi. Il vicepresidente di ArciGay Roma (nonché volto di Skam Italia), ha accusato il cantante di “queerbaiting” e “appropriazione culturale” facendo di fatto “cose da ... Leggi su biccy (Di martedì 9 marzo 2021)è dichiaratamente eterosessuale ma nel corso della sua carriera televisiva e musicale si è più volte discostato da quella che è considerata mascolinità tossica, ha strizzato l’occhio al mondo+ e supportato in più occasioni proprio i diritti della. E se a Pechino Express durante lo scontro con Antonella Elia si è auto-definito “una vecchia pazza” al Festival di Sanremo ha sfoggiato parrucche, tacchi, trucco e baci omoerotici., intervistato da NowMag, ha detto il suo punto di vista sunon mettendo tutti d’accordo, anzi. Il vicepresidente di ArciGay Roma (nonché volto di Skam Italia), hail cantante di “queerbaiting” e “appropriazione culturale” facendo di fatto “cose da ...

