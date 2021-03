A Striscia il clamoroso fuorionda di Mara Venier Vede la Botteri e sbotta | So' allergica alle rotture di coj***i | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 marzo 2021) "Tai-chi tua... Senza di te se divertimo".demolisce Amadeus e smonta il suo Festival di Sanremo punto per punto, personaggio per personaggio, gag per gag. Stiamo parlando ovviamente delladila notizia, vale a dire la strepitosa imitazione di Francesca Manzini, che da stasera è anche conduttrice insieme a Gerry Scotti del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci. Entra Ibrahimovic ballando e la-Manzini. "Che tristezza, Ibracadabra famme sparì ste scenette da sagra. Comincia pure coi silenzi? Me mette un'angoscia...". Quindi è il turno di Giovanna: "Ecco perché s'è infighet***ata la sciura eh. Ha mollato Pechino per venire a Sanremo". L'inviata del Tg3 parte con il suo accorato monologo ...