"A lui devo tutto". Paolo Bonolis, il retroscena sulla più 'prorompente' donna della tv: "Sarei senza lavoro…" (Di lunedì 8 marzo 2021) Paolo Bonolis ha creduto in lei. Prende parola la presenza femminile fissa di Avanti un altro, programma che a partire dall'8 marzo andrà a sostituire Caduta Libera di Gerry Scotti. Lei si chiama Francesca Giuliano, conosciuta dal pubblico come la procace curvy che sta riscuotendo successo sul piccolo schermo. E sulle pagine di Vero TV ha spiegato qualcosa in più sul conduttore che ha creduto in lei fin da subito. "Il primo che ha creduto in una curvy come me è stato Paolo Bonolis, se non fosse stato per lui Sarei a casa. In tv qualche opportunità c'è, mentre al cinema proprio no", ha ammesso Francesca Giuliano, per poi aggiungere: "Vi garantisco che anche quest'anno ne vedremo delle belle, la macchina di Avanti un altro è andata avanti ed è bello regalare spensieratezza e sorrisi".

