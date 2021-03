A Imbersago c' è via contessa Lina Erba Castelbarco

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Imbersago via

Il Giorno

(Lecco) 8 marzo 2021 " Laprincipale diè donna . La strada centrale diè dedicata alla contessa Lina Erba Castalbarco , vissuta tra la fine del 1800 e la seconda metà del secolo scorso. E' ...... ma credo di poter dire con ragionevole certezza chesia uno dei rari Comuni italiani ad avere la propriaprincipale intitolata a una donna: nel nostro caso, la contessa Lina Erba ...Imbersago (Lecco) 8 marzo 2021 – La via principale di Imbersago è donna. La strada centrale di Imbersago è dedicata alla contessa Lina Erba Castalbarco, vissuta tra la fine del 1800 e la seconda metà ...Sono stati installati in questi giorni i nuovi pannelli turistici di Imbersago per dare ufficialmente il via all’iniziativa “In viaggio con Dante”, realizzata dall’amministrazione comunale per celebra ...