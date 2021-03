80 anni di Wonder Woman, parte la campagna “Believe in Wonder” (Di lunedì 8 marzo 2021) Global Brands and Experiences e WarnerMedia celebrano con un evento globale gli 80 anni della Paladina della Giustizia e Guerriera per la Pace dell’universo DC, Wonder Woman, in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Accogliendo la chiamata a vedere il mondo attraverso gli occhi dell’eroina e a “Believe in Wonder“, la celebrazione dell’80° anniversario mira a sottolineare il messaggio intramontabile e pertinente di speranza ed emancipazione con contenuti originali, fumetti commemorativi, libri e collezioni, ed esperienze di moda globali. Questa campagna che si estenderà per vari mesi, culminerà con la celebrazione mondiale del Wonder Woman Day il 21 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 8 marzo 2021) Global Brands and Experiences e WarnerMedia celebrano con un evento globale gli 80della Paladina della Giustizia e Guerriera per la Pace dell’universo DC,, in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Accogliendo la chiamata a vedere il mondo attraverso gli occhi dell’eroina e a “in“, la celebrazione dell’80°versario mira a sottolineare il messaggio intramontabile e pertinente di speranza ed emancipazione con contenuti originali, fumetti commemorativi, libri e collezioni, ed esperienze di moda globali. Questache si estenderà per vari mesi, culminerà con la celebrazione mondiale delDay il 21 ...

Advertising

badtasteit : #WarnerBros al via le celebrazioni per gli 80 anni di Wonder Woman! - 3cinematographe : L'evento si intitola Believe in Wonder e culminerà il 21 ottobre prossimo con il Wonder Woman Day. #WonderWoman #DC - axe_wonder : ormai trasformò sto profilo per robe del tipo renderings... lavorare su Blender non è facile, però i risultati poss… - eziotucci : Stevie Wonder I Just Called To Say I Love You-VIDEO- Un grande classico degli anni settanta-BUON ASCOLTO- - radiokemonia : Stai ascoltando: Stevie Wonder-Overjoyed (Album Version) La musica anni 80 solo su -