8 marzo, un'illustrazione racconta la prima ciclista donna al Giro d'Italia (Di lunedì 8 marzo 2021) AGI - Era il 1924 quando Alfonsina Strada partecipò al Giro d'Italia, prima donna della storia della competizione ciclistica. Valentina Bongiovanni, giovane illustratrice torinese, ha scelto la sua storia per celebrare l'8 marzo 2021. “Tutti gli anni per l'8 marzo – racconta – scelgo di illustrare una donna del passato che ha cambiato un po' le carte in tavola o comunque ha dato il suo contributo perché cambiassero il più possibile. Per il 2021 ho voluto rappresentare Alfonsina perché è stata la prima donna a partecipare al Giro d'Italia ed è stata certamente una paladina dei suoi tempi”. Una tradizione, iniziata nel 2019, da Valentina Bongiovanni, subito dopo la laurea. “Finora, però, avevo scelto donne o ... Leggi su agi (Di lunedì 8 marzo 2021) AGI - Era il 1924 quando Alfonsina Strada partecipò ald'Italia,della storia della competizione ciclistica. Valentina Bongiovanni, giovane illustratrice torinese, ha scelto la sua storia per celebrare l'82021. “Tutti gli anni per l'8– scelgo di illustrare unadel passato che ha cambiato un po' le carte in tavola o comunque ha dato il suo contributo perché cambiassero il più possibile. Per il 2021 ho voluto rappresentare Alfonsina perché è stata laa partecipare ald'Italia ed è stata certamente una paladina dei suoi tempi”. Una tradizione, iniziata nel 2019, da Valentina Bongiovanni, subito dopo la laurea. “Finora, però, avevo scelto donne o ...

