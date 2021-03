**8 marzo: Orlando, 'politiche straordinarie per far crescere lavoro femminile'** (Di lunedì 8 marzo 2021) Roma, 8 mar. (Adnkronos) - "In una fase straordinaria sono necessarie politiche di carattere straordinario e per questo vanno orientati gli investimenti nella direzione del sostegno ai beni comuni, al miglioramento delle infrastrutture sociali, al potenziamento degli elementi del lavoro di cura, tutto ciò che può aiutare a far crescere direttamente il lavoro femminile. Credo che questo sia l'impegno che dobbiamo assumere, anche pensando a strumenti radicalmente nuovi rispetto al passato. Pensando a un'alleanza tra diversi livelli istituzionali che sappia accogliere le indicazioni che arrivano dall'Europa e sappia mobilitare risorse in questa direzione". Ad affermarlo è il ministro del lavoro e delle politiche sociali, Andrea Orlando intervenendo con un ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021) Roma, 8 mar. (Adnkronos) - "In una fase straordinaria sono necessariedi carattere straordinario e per questo vanno orientati gli investimenti nella direzione del sostegno ai beni comuni, al miglioramento delle infrastrutture sociali, al potenziamento degli elementi deldi cura, tutto ciò che può aiutare a fardirettamente il. Credo che questo sia l'impegno che dobbiamo assumere, anche pensando a strumenti radicalmente nuovi rispetto al passato. Pensando a un'alleanza tra diversi livelli istituzionali che sappia accogliere le indicazioni che arrivano dall'Europa e sappia mobilitare risorse in questa direzione". Ad affermarlo è il ministro dele dellesociali, Andreaintervenendo con un ...

Advertising

francescacheeks : Molto spesso si dice che l’8 marzo deve essere tutti i giorni e credo che mai come quest’anno possa essere vero e i… - RaiRadio2 : I diritti delle donne sono diritti di tutti noi. Chi ritwitta festeggia l’8 marzo. Ascolta su #RaiRadio2… - Agenzia_Ansa : 8 marzo difficile per le donne in Iraq. Cristiane, yazide, ma anche musulmane, accomunate da una vita difficile in… - AcesNYC : RT @EnragedAcesITA: Abbiamo chiesto ad alcune persone asessuali e aromantiche di dirci una cosa da cui l'8 marzo vogliono scioperare, una c… - ClaireLucy99 : RT @wildflowerire: oggi 8 marzo 2021 è giusto ricordare le 12 vittime di femminicidio in italia dall’inizio dell’anno praticamente 1 donna… -