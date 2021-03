8 marzo, oggi il mio pensiero va alle donne che vivono nelle carceri italiane (Di lunedì 8 marzo 2021) Nella giornata di oggi il mio pensiero va alle donne che vivono dietro i cancelli delle carceri italiane. Spesso un po’ più sole dei detenuti uomini, spesso un po’ più abbandonate a loro stesse. Sono 2.252 – di cui 25 hanno con sé i loro 27 bambini sotto i tre anni di età – pari al 4.2% del totale della popolazione detenuta. Una percentuale sostanzialmente stabile nel tempo, che negli ultimi 30 anni ha visto raggiungere il picco superiore del 5.4% nel 1992 e quello inferiore del 3.8% nel 1998, ma che nella media si è sempre mantenuta poco sopra i 4 punti percentuali, di poco inferiori al valore mediano dei paesi del Consiglio d’Europa. Dovremmo interrogarci con forza sul perché le donne in tutto il mondo delinquono così tanto meno degli uomini. Sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021) Nella giornata diil miovachedietro i cancelli delle. Spesso un po’ più sole dei detenuti uomini, spesso un po’ più abbandonate a loro stesse. Sono 2.252 – di cui 25 hanno con sé i loro 27 bambini sotto i tre anni di età – pari al 4.2% del totale della popolazione detenuta. Una percentuale sostanzialmente stabile nel tempo, che negli ultimi 30 anni ha visto raggiungere il picco superiore del 5.4% nel 1992 e quello inferiore del 3.8% nel 1998, ma che nella media si è sempre mantenuta poco sopra i 4 punti percentuali, di poco inferiori al valore mediano dei paesi del Consiglio d’Europa. Dovremmo interrogarci con forza sul perché lein tutto il mondo delinquono così tanto meno degli uomini. Sono ...

Advertising

lauraboldrini : Da oggi al 13 marzo @Coopitalia vende gli #assorbenti ad Iva ridotta al 4%. Una giusta iniziativa. Dovrebbe essere… - pdnetwork : Buon 8 marzo a tutte le donne. Oggi, domani, sempre. ?? - fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI Come un anno fa: studenti sacrificati. Ecco cosa dice il report riservato della regione più infetta… - ilfattoblog : 8 marzo, oggi il mio pensiero va alle donne che vivono nelle carceri italiane - trashendentalee : RT @wildflowerire: oggi 8 marzo 2021 è giusto ricordare le 12 vittime di femminicidio in italia dall’inizio dell’anno praticamente 1 donna… -