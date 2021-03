8 marzo, Meloni: «Le donne sono il motore della ripresa, vanno sostenute con misure concrete» (video) (Di lunedì 8 marzo 2021) «sono sempre stata contraria alle quote rosa e all’idea che le politiche “al femminile” fossero una specie di ghetto. Credo nel merito e credo che le donne abbiano gli strumenti per misurarsi ad armi pari con gli uomini». In occasione dell’8 marzo, Giorgia Meloni è intervenuta al premio “Eccellenza donna”, promosso da FdI a Palazzo Madama e organizzato dalla senatrice Isabella Rauti, ricordando che per affrontare la questione femminile non bastano le celebrazioni fini, ma servono strumenti concreti di sostegno. Tanto più in questi tempi di pandemia in cui «le donne stanno pagando il prezzo più alto», nell’indifferenza delle istituzioni e del governo. Il premio “Eccellenza donna” a Maria Rita Parsi «Fratelli d’Italia – ha spiegato Meloni – ha messo in campo tante iniziative legate dallo ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 8 marzo 2021) «sempre stata contraria alle quote rosa e all’idea che le politiche “al femminile” fossero una specie di ghetto. Credo nel merito e credo che leabbiano gli strumenti per misurarsi ad armi pari con gli uomini». In occasione dell’8, Giorgiaè intervenuta al premio “Eccellenza donna”, promosso da FdI a Palazzo Madama e organizzato dalla senatrice Isabella Rauti, ricordando che per affrontare la questione femminile non bastano le celebrazioni fini, ma servono strumenti concreti di sostegno. Tanto più in questi tempi di pandemia in cui «lestanno pagando il prezzo più alto», nell’indifferenza delle istituzioni e del governo. Il premio “Eccellenza donna” a Maria Rita Parsi «Fratelli d’Italia – ha spiegato– ha messo in campo tante iniziative legate dallo ...

