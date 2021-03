8 marzo, Mattarella legge i nomi di 12 donne uccise nel 2021. Poi ricorda: “Accendere faro anche su violenza economica” – Video (Di lunedì 8 marzo 2021) Sergio Mattarella ha aperto il suo intervento per l’8 marzo leggendo 12 nomi femminili, tutte donne uccise dall’inizio dell’anno. Il presidente della Repubblica ha voluto elencare i femminicidi per ricordare la situazione della violenza contro le donne, ancora “impressionante”. “Sharon, Victoria, Roberta, Teodora, Sonia, Piera, Luljeta, Lidia, Clara, Deborah, Rossella. Sono state uccise undici donne, in Italia, nei primi due mesi del nuovo anno. Ora siamo di fronte a una dodicesima uccisione: quella di Ilenia. L’anno passato – ha precisato Mattarella – le donne assassinate sono state settantatre”. “Sono state uccise per mano di chi aveva fatto loro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021) Sergioha aperto il suo intervento per l’8ndo 12femminili, tuttedall’inizio dell’anno. Il presidente della Repubblica ha voluto elencare i femminicidi perre la situazione dellacontro le, ancora “impressionante”. “Sharon, Victoria, Roberta, Teodora, Sonia, Piera, Luljeta, Lidia, Clara, Deborah, Rossella. Sono stateundici, in Italia, nei primi due mesi del nuovo anno. Ora siamo di fronte a una dodicesima uccisione: quella di Ilenia. L’anno passato – ha precisato– leassassinate sono state settantatre”. “Sono stateper mano di chi aveva fatto loro ...

