8 marzo, Mattarella: 'Fenomeno del femminicidio scuote la coscienza del Paese' (Di lunedì 8 marzo 2021) Dall'inizio dell'anno in Italia sono state uccise dodici donne 'per mano di chi aveva fatto loro credere, di amarle. Per mano di chi, semmai, avrebbe dovuto dedicarsi alla reciproca protezione'. Così ...

Agenzia_Ansa : Cerimonia al Quirinale con il Presidente Mattarella e il premier Draghi per la Giornata internazionale della donna.… - rtl1025 : ??'È l'8 marzo. Nei primi 2 mesi del 2021 in Italia sono state uccise 12 donne. Uccise per mano di chi aveva fatto l… - repubblica : 8 marzo, per la festa delle donne Mattarella e Draghi al Quirinale. E il Mef si illumina di viola: Tante le iniziat… - giornaleradiofm : Mattarella,femminicidio impressiona, scuote coscienza Paese: (ANSA) - ROMA, 08 MAR - 'E' l'8 marzo. Sharon, Victori… - lifeismagichp : RT @rtl1025: ??'È l'8 marzo. Nei primi 2 mesi del 2021 in Italia sono state uccise 12 donne. Uccise per mano di chi aveva fatto loro credere… -