8 marzo | Lagarde | ‘donne molto colpite da impatto sociale ed economico pandemia’

(Di lunedì 8 marzo 2021) Roma, 8 mar. (Adnkronos) – “L’anno appena trascorso ha reso evidente che l’eddella pandemia sulla vita delle donne è particolarmente pesante. Un numero sproporzionato di donne lavora nei settori più colpiti dalla pandemia. Svolgono, con maggiori probabilità, attività informali non tutelate dai programmi di sostegno pubblico. Molte hanno dovuto prendersi cura da sole dei familiari più giovani e anziani, mentre cercavano di tenere testa agli impegni lavorativi. È preoccupante che queste circostanze rischino di annullare i progressi conquistati a caro prezzo sul fronte della parità di genere. Non dobbiamo permettere che ciò accada”. Ad affermarlo è il presidente della Bce, Christinein occasione della giornata internazionale della donna. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

