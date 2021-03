8 marzo, la cerimonia al Quirinale per la Giornata Internazionale della Donna. Presenti Mattarella e Draghi (Di lunedì 8 marzo 2021) Giornata Internazionale della Donna 2021, la cerimonia al Quirinale. Presenti il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente del Consiglio Mario Draghi. Si svolge al Quirinale la cerimonia per la Giornata Internazionale della Donna. Presenti il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il Presidente del Consiglio Mario Draghi e la ministra delle Pari opportunità Elena Bonetti. Giornata Internazionale della Donna 2021, la cerimonia al ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 8 marzo 2021)2021, laalil PresidenteRepubblica Sergioe il Presidente del Consiglio Mario. Si svolge allaper lail PresidenteRepubblica Sergio, il Presidente del Consiglio Marioe la ministra delle Pari opportunità Elena Bonetti.2021, laal ...

Agenzia_Ansa : Cerimonia al Quirinale con il Presidente Mattarella e il premier Draghi per la Giornata internazionale della donna.… - news_mondo_h24 : 8 marzo, la cerimonia al Quirinale per la Giornata Internazionale della Donna. Presenti Mattarella e Draghi - Italia_Notizie : 8 marzo al Qurinale, la cerimonia con Mattarella e Draghi per la Giornata della donna - fabrizio19651 : QUINDI #Draghi ESISTE ! Adesso non resta che sperare che risponda a molti quesiti sul suo Governo 8 Marzo, Giornat… - CassioMagistris : Matty dopo il casino del siluro a conte,aiutato da renzi si rivede!Matty hai silurato CONTE per un premier che fa l… -