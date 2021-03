8 marzo, il Covid fa crollare il lavoro femminile: nell’ultimo anno più del 70% di chi è rimasto senza impiego sono donne (Di lunedì 8 marzo 2021) ”sono rimasta a casa quando la clinica per cui lavoravo ha deciso di convertire tutti i reparti alla cura del Covid-19. Nella struttura eravamo nove libere professioniste a partita iva e tutte abbiamo perso il lavoro da un giorno all’altro.” A raccontare la sua storia è Diletta D’Ambra, ostetrica di 36 anni che da dicembre 2020 si ritrova senza un impiego. Secondo i dati Istat, l’istituto nazionale di statistica, nell’ultimo anno hanno perso il lavoro 444 mila persone, di cui 312 mila sono donne, circa i tre quarti del totale. Una fotografia che peggiora se si guarda il solo mese di dicembre. A rimanere senza un impiego in quel periodo, sono state 101 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021) ”rimasta a casa quando la clinica per cui lavoravo ha deciso di convertire tutti i reparti alla cura del-19. Nella struttura eravamo nove libere professioniste a partita iva e tutte abbiamo perso ilda un giorno all’altro.” A raccontare la sua storia è Diletta D’Ambra, ostetrica di 36 anni che da dicembre 2020 si ritrovaun. Secondo i dati Istat, l’istituto nazionale di statistica,perso il444 mila persone, di cui 312 mila, circa i tre quarti del totale. Una fotografia che peggiora se si guarda il solo mese di dicembre. A rimanereunin quel periodo,state 101 ...

