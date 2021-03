8 marzo: Fontana, 'Covid ha causato aumento inattività donne' (Di lunedì 8 marzo 2021) Milano, 8 mar. (Adnkronos) - "Quando affrontiamo il tema del lavoro femminile non possiamo non affrontare con realismo il tema della conciliazione vita - lavoro. I dati Istat sull'occupazione femminile di dicembre 2020 confermano la sensazione di tutti: la pandemia ha determinato una crescita dell'inattività delle donne e avuto seri impatti sulla disoccupazione di genere". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo alla maratona televisiva in streaming su 'Le Fonti Tv', in occasione della Giornata internazionale della donna. "I comparti a maggior occupazione femminile che stanno pagando il prezzo più alto a causa di quest'emergenza sanitaria, potrebbero essere proprio quelli col ruolo più significativo nella ripresa e che, ne sono certo, aiuteranno, a ribilanciare l'occupazione tra i generi e a ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021) Milano, 8 mar. (Adnkronos) - "Quando affrontiamo il tema del lavoro femminile non possiamo non affrontare con realismo il tema della conciliazione vita - lavoro. I dati Istat sull'occupazione femminile di dicembre 2020 confermano la sensazione di tutti: la pandemia ha determinato una crescita dell'dellee avuto seri impatti sulla disoccupazione di genere". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio, intervenendo alla maratona televisiva in streaming su 'Le Fonti Tv', in occasione della Giornata internazionale della donna. "I comparti a maggior occupazione femminile che stanno pagando il prezzo più alto a causa di quest'emergenza sanitaria, potrebbero essere proprio quelli col ruolo più significativo nella ripresa e che, ne sono certo, aiuteranno, a ribilanciare l'occupazione tra i generi e a ...

