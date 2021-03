8 marzo | Fials | Valorizzare lavoro | parità e diritti per le professioniste e operatrici sanitarie

(Di lunedì 8 marzo 2021) “La valorizzazione del, ladi genere, iall'interno delle Aziende di appartenenza: è ciò che lerivendicano ogni giorno di più a un anno da inizio pandemia, tra carichi diinsostenibili, gestione dello stress fisico e psicologico, e un'organizzazione spesso carente. Sono loro che hanno saputo fare la differenza sostenendo sulle spalle il peso dell'emergenza sanitaria”. Così Giuseppe Carbone, segretario generale della, in un messaggio per l'8, Giornata internazionale della donna, occasione di lancio del webinar “Quando il sindacato è donna, le dirigentisi raccontano”, in streaming il 19e ...

E' quanto emerge dal 'Dossier donne' che l'Inail ha preparato in vista dell'8. 'Una drammatica disparità di genere' per la, 'che rivela chi si è esposto di più al virus: la maggioranza di ...Il sindacato si riferisce ai numeri Inail diffusi nel Dossier Donne realizzato per l'8. Carbone: 'Numeri drammatici che ci allarmano e destano preoccupazione per questa terza ondata. Il fatto che le più colpite siano le infermiere purtroppo non ci sorprende. Certo non ci ...Così Giuseppe Carbone, segretario generale della Fials, in un messaggio per l'8 marzo, Giornata internazionale della donna.Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 7061 tamponi: 4779 nel percorso nuove diagnosi (di cui 2089 nello screening con percorso Antigenico) e ...