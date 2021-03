8 marzo: ecco cosa mi aspetto dalle imprese e dalle politiche per il lavoro di questo Paese (Di lunedì 8 marzo 2021) Quando nei mesi scorsi, con il progetto Better Place, ho terminato il percorso formativo su quasi 300 persone nella multinazionale Caterpillar a Minerbio (Bo), ho capito che nelle quasi 150 ore di lezione avevamo fatto qualcosa di speciale. Entrare in una azienda metalmeccanica, seppur in una terra allenata ai diritti – e in una proprietà americana dove sulla gender equity nessuno si sogna di fare battutine alla Fiorello – era una novità assoluta per me, che pure parlo di questi temi da 30 anni. Abbiamo portato in aula una popolazione aziendale prevalentemente maschile, un regno delle “tute blu” che costruiscono silenziosamente pezzi essenziali al motore economico del Paese, un luogo dove ingegneri e ingegnere, manager e strategist parlano più inglese che italiano. Un banco di prova importante per chi vuole portare il messaggio che il gender gap, oltre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021) Quando nei mesi scorsi, con il progetto Better Place, ho terminato il percorso formativo su quasi 300 persone nella multinazionale Caterpillar a Minerbio (Bo), ho capito che nelle quasi 150 ore di lezione avevamo fatto qualdi speciale. Entrare in una azienda metalmeccanica, seppur in una terra allenata ai diritti – e in una proprietà americana dove sulla gender equity nessuno si sogna di fare battutine alla Fiorello – era una novità assoluta per me, che pure parlo di questi temi da 30 anni. Abbiamo portato in aula una popolazione aziendale prevalentemente maschile, un regno delle “tute blu” che costruiscono silenziosamente pezzi essenziali al motore economico del, un luogo dove ingegneri e ingegnere, manager e strategist parlano più inglese che italiano. Un banco di prova importante per chi vuole portare il messaggio che il gender gap, oltre ...

