8 marzo, Draghi: “Coinvolgere pienamente le donne, dobbiamo cambiare noi stessi”. Il video (Di lunedì 8 marzo 2021) 8 marzo, Draghi: “Coinvolgere pienamente le donne, dobbiamo cambiare noi stessi” Milano, 8 mar. (askanews) – “Azioni mirate e profonde riforme sono necessarie per Coinvolgere pienamente le donne nella vita economica, sociale e istituzionale del Paese. Ma dobbiamo prima di tutto cambiare noi stessi nella quotidianità della vita familiare”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel videomessaggio inviato alla Conferenza “Verso una Strategia Nazionale sulla parità di genere”, promossa dalla ministra Elena Bonetti in occasione della Festa della donna. “Lo Stato e gli enti territoriali dovranno assistere le ... Leggi su formiche (Di lunedì 8 marzo 2021) 8: “lenoi” Milano, 8 mar. (askanews) – “Azioni mirate e profonde riforme sono necessarie perlenella vita economica, sociale e istituzionale del Paese. Maprima di tuttonoinella quotidianità della vita familiare”. Così il presidente del Consiglio, Mario, nelmessaggio inviato alla Conferenza “Verso una Strategia Nazionale sulla parità di genere”, promossa dalla ministra Elena Bonetti in occasione della Festa della donna. “Lo Stato e gli enti territoriali dovranno assistere le ...

