8 marzo | Dadone | “Io ‘ragazzina’ ministra e rock | tanta strada da fare su parità”

(Di lunedì 8 marzo 2021) Maglia dei Nirvana, tacchi rossi poggiati sulla scrivania. Anche laFabianapubblica un post sull’8. “Ho 37 anni e sono una(per questo Paese) ma faccio il Ministro, non sono sposata – scrive – ma scelgo ogni giorno di stare col mio compagno, ho due figli bellissimi che portano il mio cognome pur non essendo ragazza madre, amo la musicapesante ma non mi vesto in maniera “alternativa”, guardo film strappalacrime ma sono emotivamente fredda come il ghiaccio. Sono un ammasso di stereotipi e nel corso della vita mi è stato fatto notare molte volte”, scrive ancora laper le politiche giovanili correlando il post a una foto che la ritrae alla scrivania. “Cara Fabiana, sei così giovane come puoi essere un Ministro? La politica non si addice ...

Buon 8 marzo a tutte!". E' il post pubblicato sui social da Fabiana Dadone, Ministro per le politiche giovanili, deputato del MoVimento 5 stelle, oggi, in occasione delle celebrazioni per le pari opportunità.