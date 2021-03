8 marzo | da gender pay gap a effetto pandemia | la crisi travolge le donne

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 8 marzo 2021) Già in affanno prima della, lagenerata dal Covid ha colpito in maniera decisamente più feroce leche da anni cercano di colmare gap e disparità, economiche e sociali. Se, infatti, molto è stato fatto è ancora più vero che più ancora c’ è da fare. E laha purtroppo rallentato una rincorsa che procede a fatica, tra mille ostacoli. Numeri alla mano, che spingono alla riflessione nella giornata della Festa delle Donna, una su due ha visto peggiorare la propria condizione economica nell’ultimo anno, specie nella fascia di età più giovane. Ma c’è di più: la categoria femminile, oltre a essere sotto impiegata nel mondo del lavoro (prima del Covid in Italia il 50 per cento dellelavorava, oggi siamo al 48), viene pagata mediamente il 20 per cento in meno rispetto a un ...