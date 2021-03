8 marzo | Cuozzo | “Donne non vengano lasciate sole nella lotta alla disparità”

(Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiValva (Sa) – “L’8sia un momento di riflessione e di confronto autentico sulle strategie da attuare per fermare la violenza di genere e leaffinché lenon siano mai piùsocietà e dalle Istituzioni”. È la riflessione sulla giornata internazionale della donna, dell’avvocato cassazionista e politico salernitano, Michele. Parità di genere ma anche cultura del rispetto della donna che diventa sempre più oggetto di violenze, offese edi trattamento economico. Uno scenario preoccupante in cui le, ancora oggi, continuano a subire violenze e maltrattamenti dinanzi al silenzio di familiari, amici, colleghi di lavoro e spesso vicini di casa. Vittime di ...

In occasione della Giornata Internazionale dell'8, l'Università degli Studi del Molise ... è svolto a cura dalle prof.sse Mariassuntae Loredana Tullio, con la collaborazione del Comitato ......la Dott.ssa Manzini e la Dott.ssa Staropoli hanno fondato insieme con il Dottor Gianni, ... (come citato in locandina) cosa che nel caso loro vedranno di concreto nella giornata di lunedì 8Empowerment è un termine inglese difficile da tradurre in italiano. 'Declinato' sulle donne implica, semplificando al massimo, l'aumento del potere ...Festival di Sanremo: sale sul palco Alessia Bonari Un anno fa, esattamente dopo la fine della 70esima edizione del Festival, scoppiava l’epidemia di Coronavirus che ai tempi non potevamo immaginare av ...