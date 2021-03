8 marzo, corsi ai medici per una ‘Cardiologia al femminile’ (Di lunedì 8 marzo 2021) Nei Paesi occidentali le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte per le donne. La ricerca ha evidenziato importanti differenze di genere nella prevenzione, nella diagnosi e nella cura di queste patologie. Diversità dovute non solo a fattori biologici, ma anche sociali e culturali, che si sono acuiti durante la pandemia di Covid-19. In occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, Daiichi Sankyo Italia e Fondazione Onda-Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere supportano l’iniziativa ‘Cardiologia al femminile’: due corsi di formazione per medici tenuti da alcune delle più note cardiologhe italiane. In programma in formato webinar oggi 8 marzo e mercoledì 24, i due corsi si propongono di “offrire un approfondimento sul tema con un ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 8 marzo 2021) Nei Paesi occidentali le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte per le donne. La ricerca ha evidenziato importanti differenze di genere nella prevenzione, nella diagnosi e nella cura di queste patologie. Diversità dovute non solo a fattori biologici, ma anche sociali e culturali, che si sono acuiti durante la pandemia di Covid-19. In occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, Daiichi Sankyo Italia e Fondazione Onda-Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere supportano l’iniziativaal: duedi formazione pertenuti da alcune delle più note cardiologhe italiane. In programma in formato webinar oggi 8e mercoledì 24, i duesi propongono di “offrire un approfondimento sul tema con un ...

