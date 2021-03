8 Marzo con il Covid-19 in Anruzzo per le donne è emergenza Lavoro (Di lunedì 8 marzo 2021) Pescara - L'emergenza Covid-19 e le conseguenti restrizioni di questa fase ancora così drammatica presentano una sofferenza che colpisce maggiormente le donne. Prosegue la diffusione del Questionario ideato dal Coordinamento donne Spi-Cgil in collaborazione con la Cgil Regionale e l'Auser presentato alla fine dello scorso anno e finalizzato ad analizzare la qualità della vita delle donne, il loro rapporto con la casa e con il Lavoro e la capacità di risposta da parte delle istituzioni in questa lunga e complessa fase pandemica. Dall'ultimo report risulta un riscontro da parte di 1.300 donne che hanno scelto di rispondere a domande che spaziano dal contesto familiare-domestico alle condizioni lavorative. A giorni verrà definito il termine ultimo per la raccolta dei ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di lunedì 8 marzo 2021) Pescara - L'-19 e le conseguenti restrizioni di questa fase ancora così drammatica presentano una sofferenza che colpisce maggiormente le. Prosegue la diffusione del Questionario ideato dal CoordinamentoSpi-Cgil in collaborazione con la Cgil Regionale e l'Auser presentato alla fine dello scorso anno e finalizzato ad analizzare la qualità della vita delle, il loro rapporto con la casa e con ile la capacità di risposta da parte delle istituzioni in questa lunga e complessa fase pandemica. Dall'ultimo report risulta un riscontro da parte di 1.300che hanno scelto di rispondere a domande che spaziano dal contesto familiare-domestico alle condizioni lavorative. A giorni verrà definito il termine ultimo per la raccolta dei ...

