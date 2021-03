8 Marzo con il Covid-19 in Abruzzo per le donne è emergenza Lavoro (Di lunedì 8 marzo 2021) Pescara - L'emergenza Covid-19 e le conseguenti restrizioni di questa fase ancora così drammatica presentano una sofferenza che colpisce maggiormente le donne. Prosegue la diffusione del Questionario ideato dal Coordinamento donne Spi-Cgil in collaborazione con la Cgil Regionale e l'Auser presentato alla fine dello scorso anno e finalizzato ad analizzare la qualità della vita delle donne, il loro rapporto con la casa e con il Lavoro e la capacità di risposta da parte delle istituzioni in questa lunga e complessa fase pandemica. Dall'ultimo report risulta un riscontro da parte di 1.300 donne che hanno scelto di rispondere a domande che spaziano dal contesto familiare-domestico alle condizioni lavorative. A giorni verrà definito il termine ultimo per la raccolta dei ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di lunedì 8 marzo 2021) Pescara - L'-19 e le conseguenti restrizioni di questa fase ancora così drammatica presentano una sofferenza che colpisce maggiormente le. Prosegue la diffusione del Questionario ideato dal CoordinamentoSpi-Cgil in collaborazione con la Cgil Regionale e l'Auser presentato alla fine dello scorso anno e finalizzato ad analizzare la qualità della vita delle, il loro rapporto con la casa e con ile la capacità di risposta da parte delle istituzioni in questa lunga e complessa fase pandemica. Dall'ultimo report risulta un riscontro da parte di 1.300che hanno scelto di rispondere a domande che spaziano dal contesto familiare-domestico alle condizioni lavorative. A giorni verrà definito il termine ultimo per la raccolta dei ...

Advertising

TIM_vision : Carol, Wendy e Gina sono pronte a cambiare vita e a liberarsi del loro oppressore. 'Sky Rojo' ti aspetta solo su… - NicolaPorro : ?? Torna il terrorismo per rimetterci in #lockdown, #Draghi fa il Trump con #AstraZeneca, La Stampa “inventa” femmi… - Tg3web : Due anni fa, Fortuna Bellisario veniva uccisa dall'ex marito che è già tornato a scontare la pena a casa. Alla vigi… - lisadagliocchib : RT @Adnil47991189: Non splende tutti i giorni il sole, nè può scendere sempre la pioggia. Ma ogni donna è una brillante tavolozza di colori… - TERZOTEMPO_INFO : Festa della Donna, ecco la fotogallery con le vostre immagini -

Ultime Notizie dalla rete : Marzo con MotoGP senza piloti inglesi: ecco perché preferiscono la Superbike Il mondiale MotoGP 2021 inizia il 28 marzo con la prima gara in Qatar replicando nel week end successivo con il secondo round - sempre a Losail - per le note problematiche legate alla pandemia. Ventidue i piloti iscritti quest'anno (come ...

Da oggi test rapidi per mettere piede in Sardegna: quarantena di 10 giorni per chi si rifiuta Cosa si può fare Con la classificazione a regione bianca, già dalla scorsa settimana, è stato ... Da oggi partono altri nuovi cambiamenti (sino al 15 marzo). Uno riguarda la scuola, dato che le lezioni ...

Meteo: da metà MARZO l'INVERNO proverà a RUGGIRE ancora con un'IRRUZIONE POLARE. Gli Ultimi AGGIORNAMENTI iLMeteo.it Vaccini Covid, il calendario: ecco quando si vaccineranno i veneti La Regione spinge per dare la precedenza alla mezza età, la categoria più colpita dai contagi. Mercoledì tavolo governativo con le Regioni ...

Coppa America, Luna Rossa-New Zealand è ora Auckland - Ancora due giorni poi sarà di nuovo Coppa America. Il team italiano di Luna Rossa attende da 21 anni di vendicare il tremendo 5-0 del 2000 sempre contro New Zealand nell'allora prima volta ...

Il mondiale MotoGP 2021 inizia il 28la prima gara in Qatar replicando nel week end successivoil secondo round - sempre a Losail - per le note problematiche legate alla pandemia. Ventidue i piloti iscritti quest'anno (come ...Cosa si può farela classificazione a regione bianca, già dalla scorsa settimana, è stato ... Da oggi partono altri nuovi cambiamenti (sino al 15). Uno riguarda la scuola, dato che le lezioni ...La Regione spinge per dare la precedenza alla mezza età, la categoria più colpita dai contagi. Mercoledì tavolo governativo con le Regioni ...Auckland - Ancora due giorni poi sarà di nuovo Coppa America. Il team italiano di Luna Rossa attende da 21 anni di vendicare il tremendo 5-0 del 2000 sempre contro New Zealand nell'allora prima volta ...